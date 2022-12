Carta revolving: cos’è e quale scegliere

Tra le tipologie di carte di credito, la carta revolving è una delle principali. Rientrante nella categoria delle carte ricaricabili, ha le medesime funzionalità di una carta di credito a saldo.

A differenza di quest’ultima, non è previsto l’addebito sul conto del totale delle spese in una soluzione unica alla fine del mese.

Invece, consente di acquistare qualsiasi cosa indipendentemente dai fondi a disposizione sul conto corrente, con il debito verso la banca che viene poi ripagato a rate mensili dello stesso importo.

Tra le carte revolving attualmente più richieste è presente Carta YOU di Advanzia Bank. Vediamo le caratteristiche principali di questa carta.

Carta YOU di Advanzia Bank, la carta revolving adatta a tutti

Carta YOU di Advanzia Bank è una carta revolving che non è legata a uno specifico conto corrente. Quindi si può associare anche a uno già in possesso del richiedente.

Tutte le transazioni effettuate con questa carta di credito possono essere saldate tramite un bonifico bancario usando il conto corrente già esistente, oppure si può impostare un addebito diretto.

Carta YOU consente di effettuare bonifici indicando importo, nome, cognome e IBAN del destinatario, ma anche di acquistare senza che la somma spesa venga subito addebitata come succede con le carte di debito.

Di solito, quanto speso viene saldato nel mese successivo, spesso il 15, ma con la Carta YOU è possibile farlo entro il 3 del secondo mese successivo, senza costi aggiuntivi, oppure pagando a rate con un interesse sull’importo.

Oltre al canone mensile, che a costo 0, non vengono applicate commissioni di prelievo e di pagamento tramite carta, sia in Italia che all’estero, e l’attivazione e la spedizione della stessa sono gratuite.

Per richiedere Carta YOU basta accedere QUI, compilare il modulo presente e approvare i Termini & Condizioni contrattuali.

Advanzia Bank invierà un’email dell’avvenuta compilazione del modulo con un link su cui cliccare per caricare un documento di riconoscimento e procedere a firmare il contratto elettronicamente.

Ovviamente, bisogna aspettare la valutazione di solvibilità da parte di Advanzia Bank. Se la risposta è positiva, la carta arriverà all’indirizzo inserito nel modulo entro 14 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.