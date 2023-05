eToro: investi in azioni, se ti iscrivi oggi 0% di commissioni

Con eToro investi nelle tue azioni preferite in modo semplice, veloce e senza fatica. La sua piattaforma exchange, tra le più apprezzate al mondo, offre tantissimi servizi esclusivi capaci di creare importanti vantaggi all’utente. Tra l’altro, se ti iscrivi oggi ottieni lo 0% di commissioni sui tuoi acquisti. Davvero niente male. Allora cosa stai aspettando?

Costruisci il tuo portafoglio acquistando azioni o azioni frazionate senza commissioni. Un’ottima opportunità per entrare nel mondo dell’investimento anche in modo economico e risparmiando. Con zero commissioni, minimi bassi e una piattaforma facile da usare, investire è proprio alla portata di tutti. Prova anche tu questo nuovo sistema avanzato.

Con eToro puoi anche investire in azioni frazionarie. In pratica si tratta di una porzione di un titolo di borsa che rappresenta meno di un’azione intera. Queste ti permettono di acquistare titoli in base all’importo che vuoi investire e non in base al prezzo attuale di un singolo titolo. Questa modalità viene incontro a tutti coloro che non vogliono essere costretti a spendere centinaia di euro per acquistare l’azione preferita.

eToro: il trading in azioni che ha un mondo di vantaggi

Scegli eToro per il trading in azioni. Oggi apri un conto gratuito che ti assicura commissioni zero sull’acquisto di azioni o azioni frazionate. Ma quali sono gli altri vantaggi che questa piattaforma offre all’utente che decide di registrarsi sull’exchange? Vediamoli insieme in un elenco molto pratico e immediato che ti aiuterà a valutare bene questa soluzione per la gestione dei tuoi risparmi.

Accesso semplice e conveniente agli investimenti azionari. Transazione minima bassa di soli 10 dollari. Oltre 3000 azioni da 17 borse. Accesso in tempo reale alle azioni delle principali borse valori nel mondo.

Perciò se vuoi provare un’esperienza semplice, veloce ed economica per il trading in azioni, eToro è sicuramente una scelta valida. Oggi è molto conveniente grazie alla possibilità di azzerare il costo delle commissioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.