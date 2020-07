Il corso di laurea online in Scienze Motorie è uno di titoli di studio tra i più richiesti del momento, soprattutto da parte dei più giovani che ambiscono a migliorare le proprie possibilità di lavoro e gli sbocchi occupazionali in questo settore.

Studiando Scienze Motorie a distanza avrai modo di acquisire le competenze necessarie per diventare un professionista dell’attività motoria e rispondere in questo modo alle crescenti richieste del mercato del lavoro in tale ambito, forte di un titolo universitario conseguito presso un’Università telematica riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca) quindi con pieno valore legale, al pari delle lauree rilsciate dalle Università tradizionali.

Se hai alle spalle una carriera universitaria pregressa con esami compatibili con il corso di laurea in Scienze Motorie, o hai delle esperienze lavorative in questo settore da far valere, puoi richiedere all’Università telematica il riconoscimento dei tuoi CFU, così da abbreviare il percorso verso il titolo accademico.

Vista la grande richiesta di informazioni verso la laurea online in Scienze delle attività Motorie, Punto Informatico ha realizzato per te un’utile guida online ai corsi di laurea in Scienze Motorie “telematica”. Continua a leggere per avere tutte le informazioni che cerchi su dove studiare Scienze Motorie online presso un Ateneo telematico riconosciuto dal MIUR, l’offerta formativa e le opionioni degli studenti sulla migliore Università telematica per studiare Scienze Motorie online.

Scienze Motorie e Università Telematica: dove studiare Scienze Motorie online

Prendendo la laurea in Scienze Motorie a distanza, studiando presso un’Università telematica accreditata, potrai riuscire a portare a termine gli studi gestendo tranquillamente i tuoi tempi in modo flessibile, anche se hai impegni di lavoro, familiari o personali che non ti consentono di frequentare un corso di laurea frontale con costanza. Ogni Ateneo online ti consente di studiare scienze Motorie per via telematica ovunque ti trovi e in qualsiasi momento, mettendo a tua disposizione una piattaforma online disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, spesso anche da mobile e mediante app dedicata.

Entrando nel dettaglio, ad offrire il corso di Laurea online in Scienze Motorie a distanza sono le seguenti Università telematiche:

Si tratta in tutti i casi di Atenei telematici che offrono una didattica di qualità, confermata dalla valutazione positiva dell’ANVUR, l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca che valuta periodicamente le Università telematiche e frontali per confermare l’accreditamento da parte del MIUR e garantire che la laurea online in Scienze Motorie abbia lo stesso valore legale di quella rilasciata dalle Università frontali.

Corsi di laurea in Scienze Motorie online: le opzioni

Le facoltà di Scienze Motorie online riconosciute dal MIUR propongono corsi di laurea in scienze Motorie online di due tipi:

Scienze Motorie (base) ;

; Scienze Motorie curriculum calcio.

Laurea Triennale in Scienze Motorie Online: i corsi di laurea disponibili

I corsi di laurea triennale in Scienze Motorie online (classe L-22) offerti dalle Università telematiche sono:

Scienze delle attività motorie e sportive (facoltà di Psicologia) , laurea triennale online proposta da eCampus con due curricula: Scienze delle Attività Motorie e Sportive base Scienze delle Attività Motorie e Sportive, curriculum sport and football management

, laurea triennale online proposta da eCampus con due curricula: Scienze Motorie, laurea triennale proposta da: Unipegaso IUL San Raffaele

proposta da: Scienze Motorie, curriculum calcio , proposta da: San Raffaele

, proposta da:

Conseguendo la laurea triennale in Scienze Motorie potrai trovare sbocchi occupazionali come figura professionale qualificata nei campi dell’educazione motoria, in ambito scolastico, nelle palestre, nelle organizzazioni sportive, negli Enti locali e in tutti gli ambienti in cui si promuove il mantenimento della salute attraverso l’attività fisica.

Nei tra anni di studio della laurea in Scienze Motorie approfondirai nozioni in ambito medico-sportivo e medico-psicologiche, imparerai le discipline biomediche per la comprensione dell’organizzazione morfo-funzionale del corpo umano e le discipline motorie e sportive. Svolgerai anche Attività pratiche e di tirocinio.

Il corso di laurea triennale online in Scienze Motorie curriculum calcio è invece orientato principalmente a fornire una preparazione specifica per il settore dal punto di vista tecnico, biomedico, psicopedagogico, giuridico, economico e organizzativo-gestionale. L’obiettivo è di formare dei professionisti con competenze integrate relative alla comprensione, progettazione, conduzione e gestione di attività motorie, gestionali, tecniche e sociologiche legate alla disciplina sportiva del calcio, a tutti i livelli.

Laurea Magistrale in Scienze Motorie Online: lauree specialistiche disponibili

Come laurea magistrale in Scienze Motorie , l’Università telematica San Raffaele ti propone la laurea in Scienze e Tecniche per l’Attività Motoria Preventiva e Adattata, una laurea magistrale online della classe LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate).

Proseguendo gli studi per conseguire la laurea magistrale online in Scienze Motorie, avrai modo di acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e scientifiche nel campo della prevenzione e dell’educazione motoria preventiva e adattativa. Potrai così diventare un professionista esperto nella prescrizione e somministrazione di un programma di allenamento personalizzato in funzione delle esigenze fisico-organiche individuali, anche di coloro che hanno esigenze particolari, come i soggetti con disabilità motorie o affetti da patologie che possono trarre beneficio dall’esercizio fisico, sia in età evolutiva, che adolescenziale e adulta.

Scienze Motorie online: Università telematiche con sedi di esame nelle grandi città

Iscrivendoti ad una Università telematica, studierai Scienze Motorie online accedendo alla piattaforma di e-learning resa disponibile dall’Ateneo. Lì troverai le video-lezioni da guardare e riguardare a tuo piacimento, i materiali didattici integrativi, le esercitazioni e tutti gli strumenti di analisi, approfondimento e verifica necessari per acquisire le competenze che cerchi. Il tutto con il costante supporto di docenti e tutor.

Gli esami solitamente si sostengono in presenza, presso una delle sedi dell’Ateneo, ma l’emergenza Coronavirus ha cambiato un po’ le cose, portando tutte le Università ad organizzarsi per far sostenere tutti gli esami online. Possibilità che potrebbe rimanere in essere anche a fine emergenza.

Se così non fosse, potrai comunque contare sulla presenza di numerose sedi d’esame, poli tecnologici e sedi convenzionate su tutto il territorio italiano. Presso le sedi delle Università telematiche avrai anche modo, se lo vorrai, di seguire delle lezioni in presenza, se previste dall’Ateneo, incontrare docenti e tutor faccia a faccia e conoscere i tuoi colleghi di studio, per confrontarti e studiare insieme.

Scienze Motorie online a Roma

Ad avere sede a Roma sono tutte e quattro le Università telematiche che offrono il corso di laurea online in Scienze Motorie, presenti ai seguenti indirizzi:

eCampus , con sede di esame in in via Matera, 18;

, con sede di esame in in via Matera, 18; Pegaso Università Telematica con: una sede amministrativa presso Palazzo Bonadies Lancellotti in Via di S. Pantaleo, 66 – 00186 – Roma: una sede d’esame presso Palazzo Falletti in Via Panisperna, 207 – 00184 – Roma

con: l’ Università Telematica degli Studi IUL a Roma ha: una sede d’esame in Via Guidubaldo del Monte, 54 – Roma; un polo tecnologico in Via Conca d’Oro, 221 – Roma, presso l’Athens School Italia;

a Roma ha: l’Università Telematica San Raffaele di Roma ha sede centrale in Via Val Cannuta, 247, Roma.

Scienze Motorie online a Milano

Ad avere almeno un polo didattico che consente di sostenere gli esami di Scienze Motorie online a Milano è:

Scienze Motorie online a Torino

Ad avere sedi d’esame di appoggio per la laurea in Scienze Motorie online a Torino sono:

eCampus in Galleria S.Federico n.16/C;

in Galleria S.Federico n.16/C; Pegaso Università Telematica ha a Torino una sede d’esame in Piazza Castello, 99, presso Palazzo di San Martino di San Germano – Torino;

ha a Torino una sede d’esame in Piazza Castello, 99, presso Palazzo di San Martino di San Germano – Torino; l’Università Telematica degli Studi IUL ha sede d’esame a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 70 – Torino.

Scienze Motorie online a Napoli

Sedi di appoggio in cui dare gli esami della laurea in Scienze Motorie a distanza sono presenti anche a Napoli:

eCampus in P.zza G. Bovio, 22;

in P.zza G. Bovio, 22; l’ Università Telematica degli Studi IUL , in via Guglielmo Melisurgo, 4 – Napoli;

, in via Guglielmo Melisurgo, 4 – Napoli; Unipegaso Università Telematica a Napoli ha: la sua sede centrale e amministrativa presso il Centro Direzionale Isola F2, Napoli la sede di rappresentanza presso i Palazzo Zapata, Piazza Trieste e Trento, 48 – Napoli; la sede d’esame centrale si trova a San Giorgio a Cremano Villa Vannucchi Corso Roma 43/47 – 80046 – San Giorgio a Cremano (Napoli); sedi d’esame “fuori sede” si trovano invece presso: il Complesso Museale di Santa Chiara in via Santa Chiara, 49/c – Napoli; il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Piazza S. Maria la Nova, 44 – Napoli; il Campus Principe di Napoli in va Salvatore Di Giacomo, 8, Agerola (Napoli);

a Napoli ha:

La migliore università online per Scienze Motorie

Capire quale sia la migliore Università telematica per la facoltà di Scienze Motorie online è un arduo compito, poiché tutti gli Atenei sopra indicati presentano una formazione di qualità e da un’ottima offerta formativa, capace di garantirti i migliori sbocchi occupazionali. La scelta dipende quindi soprattutto da fattori individuali.

Prima di tutto dovresti valutare l’Ateneo che ti offre l’indirizzo di studi a te più congeniale, poi potresti considerare la tua possibilità/volontà di proseguire gli studi con una laurea magistrale, magari preferendo l’Università che ti consente di farlo senza cambiare Ateneo.

Un altro aspetto da considerare è la presenza di sedi d’esame, o centrali, vicino a casa tua, così potresti lasciare le porte aperte ad una possibile esperienza accademica più “fisica” e potresti evitare gli spostamenti in caso di esami e attività in presenza.

Stando alle opinioni degli studenti, uno dei punti di forza di eCampus è la sua struttura per alloggi, disponibile presso la sede centrale di Novedrate (CO), dove avrai anche a tua disposizione un vero e proprio campus universitario, molto utile nel caso in cui le sedi d’esame non siano vicine a casa tua. Tra le caratteristiche più apprezzate e contemporaneamente più criticate, di questo Ateneo, ci sono le modalità d’esame, per lo più a crocette.

Stessa modalità d’esame per UniPegaso, apprezzata per l’organizzazione didattica e la presenza capillare sul territorio italiano di sedi d’esame.

Molto apprezzata dagli studenti anche la sede romana dell’Università telematica San Raffaele. Mentre tra i punti di forza della IUL i commenti degli studenti sottolineano la preparazione e competenza dei docenti, la disponibilità personale di segreteria, tutor e docenti e la qualità del materiale didattico offerto.

La scelta del migliore Ateneo online in cui studiare Scienze Motorie in modalità telematica dipende, come avrai capito, da quali di questi aspetti hanno più peso per te e da quali sono le tue esigenze e aspettative. Una volta che avrai individuato l’Ateneo che offre il corso di studi in Scienze Motorie più adatto a te, o nel caso in cui ti servano consigli in merito, non esitare a contattarci e ti forniremo gratuitamente tutte le informazioni che cerchi.