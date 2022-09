Nuovo nelle criptovalute? Ecco come copiare i migliori trader

Il mercato crittografico sta crescendo in adozione e sempre più utenti decidono di lanciarsi nel suo mondo. Tuttavia, per investire occorre avere alcune conoscenze in materia altrimenti, con le criptovalute, il rischio è di farsi male.

Se sei nuovo nelle criptovalute e stai pensando di iniziare a operare in questo mercato non ti preoccupare. Potresti portare a casa un po’ di soddisfazioni, ma occorre sempre agire con una certa attenzione e prudenza.

Infatti, operare con asset digitali significa entrare nella rete che è sempre ricca di minacce. Quindi la prima cosa che devi tener presente è la sicurezza, sempre e ovunque. Il modo più sicuro per investire e fare trading in crypto è scegliere un buon exchange.

Questo non solo ti preserverà da brutte sorprese, come il furto di risorse crittografiche, ma ti tutelerà nei tuoi investimenti. Stiamo infatti parlando di società importanti e serie che mettono a disposizione un ecosistema per acquistare, vendere e detenere criptovalute.

Ad esempio, eToro è un’ottima soluzione. La sua piattaforma di scambio non solo è semplice e intuitiva, ma è anche sicura. Potrai operare in totale protezione e sarai sempre supportato da un’assistenza presente e professionale.

Criptovalute: scegli il social trading

Un secondo aspetto che devi valutare bene riguarda la tua esperienza. Se sei nuovo nel mondo delle criptovalute potresti pensare di aprire un conto su una piattaforma di social trading piuttosto che su un exchange puro.

Il vantaggio del social trading è che potrai beneficiare di una comunità di investitori che, come potrai ben capire, potrebbero essere alle prime armi come te oppure esperti di investimento. In altre parole, avresti la possibilità di copiare i migliori trader.

Praticamente, esistono sistemi di investimento che ti permettono di replicare le mosse di chi fa questo di mestiere o di chi dedica davvero molto tempo a informarsi, studiare grafici e agire per tempo acquistando e vendendo le criptovalute per ottenere più guadagni possibili.

Un’ottima soluzione è eToro. Questa piattaforma di social trading include una funzionalità molto interessante chiamata Copy Trader. Consente di vedere le transazioni degli altri utenti in tempo reale, scegliere di seguire i tuoi trader preferiti e copiare le loro attività di trading in un solo clic.

Loro fanno la fatica e tu non fai altro che imitarli. Il vantaggio è duplice. Primo, eviterai importanti rischi dovuti alla tua inesperienza e, secondo, inizierai a fare esperienza prendendo sempre più sicurezza nel mondo dell’investimento crittografico.

Il 71% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se riesci a sostenere l’elevato rischio di perdita di denaro.