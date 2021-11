Unicamillus: da Ateneo tradizionale ad Ateneo (anche) online

Nel 2003 nel panorama dell’istruzione italiana si affaccia una nuova modalità di apprendimento universitario: nascono le Università Online, scatenando un dibattito senza precedenti. Finalmente gli studenti che hanno necessità di lavorare possono comunque conseguire un titolo riconosciuto, pur non presenziando alle lezioni.

C’è chi storce il naso: i corsi di laurea online saranno davvero equiparabili ai corsi di laurea tradizionali? Il tam tam di opinioni tiene banco per anni finché l’istruzione telematica non viene del tutto normalizzata, ma la vera rivoluzione deve ancora arrivare. Nel 2017 nasce l'Università Unicamillus: un ateneo che, per alcuni corsi, offre una formazione mista, telematica e tradizionale.

Il materiale didattico viene erogato online così come in presenza e può essere consultato in qualsiasi momento del giorno e della notte, le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. È il primo ateneo che si colloca a metà strada e che fornisce entrambe le metodologie di formazione per far scegliere ai propri studenti non solo la strada per il loro futuro, ma anche come percorrerla. La personalizzazione del percorso è la chiave di volta: si adatta alla esigenze di tutti senza lasciare nessuno indietro.

Università Medica Internazionale di Roma è un polo privato con focus su tematiche medico-sanitarie che guarda all’innovazione senza privarsi delle esperienze del passato, intuendo per la prima volta che la vera rivoluzione non è nel cambiamento, ma nel compromesso. Offrire una formazione solida e completa a chi vuole investire nel settore sanitario completa di stage e tirocini in collaborazione con la ASL Roma 6, senza tagliare fuori chi, per pregressi impegni lavorativi o personali, non ha il tempo o la possibilità di frequentare con assiduità l’ateneo.

L’Unicamillus si distingue anche per l’importanza attribuita alle lingue straniere: il parterre di allievi che la frequentano è un potpourri di studenti provenienti da tutto il mondo che hanno in questo modo la possibilità di conseguire un titolo, apprendere nuove lingue e inserirsi all’interno di contesti lavorativi internazionali. Sono previsti corsi di laurea sia in inglese che in italiano e la conoscenza di un’altra lingua è considerato un plus da non sottovalutare.

All’interno della sua offerta formativa, poi, Unicamillus ha inaugurato un corso magistrale online in Scienze della Nutrizione Umana, della durata di due anni con docenti esclusivamente dedicati alla salute, alla prevenzione e alla cura dell’alimentazione, che va ad ampliare l'offerta formativa

Il percorso si rivolge a chi intende poi inserirsi in un settore in enorme crescita, come quello delle Scienze della Nutrizione, caratterizzato da aspetti innovativi e destinato sempre più ad essere un tassello importante della salute umana nel terzo millennio, nato da una rinnovata consapevolezza del corpo maturata durante la pandemia.

L’innovazione gioca sempre un ruolo fondamentale ma anche la tradizione non viene affatto trascurata a dimostrazione di quanto il compromesso, alla fine, sia la vera vittoria: il piano di studi prevede l’alterarsi di materie classiche come la Farmacologia unite a nuovi percorsi come quello in Bioetica della nutrizione che permettono di allinearsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro ma contando sempre su principi consolidati nel corso degli anni. Il compromesso diventa il segreto del successo e i risultati si vedono bene.