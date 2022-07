Classe di Laurea L-12 Triennale in Mediazione Linguistica

La classe di laurea triennale L-12 in Mediazione Linguistica online è lo sbocco naturale per chi ama l’universo linguistico internazionale e vuole operare in questo specifico settore. L-12 Mediazione Linguistica ti permette di approfondire lo studio di idiomi diversi con uno sguardo nuovo e originale anche alla cultura e alla letteratura di riferimento.

In questa guida ti forniremo tutte le indicazioni necessarie a prendere una decisione sul tuo futuro in merito agli studi di Mediazione Linguistica Online con un focus speciale dedicato all’insegnamento. Se dovessi aver bisogno di ulteriori informazioni, potrai compilare una box che troverai al termine dell’articolo, mettendoti in contatto con i nostri consulenti.

Mediazione Linguistica L-12 nelle Università Online

L-12 in Mediazione Linguistica online viene offerta dall’Universitas Mercatorum; in questa Tabella trovi un riassunto con tutte le informazioni di cui hai bisogno per partire:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Area di studio Ateneo Costo Lingue e Mercati Lingue Mercatorum Da € 3.000 a € 3.000 richiedi info Piano di Studi

I vantaggi di formarsi in una delle università online sono molteplici:

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e non sono previsti test d’ingresso

I costi sono ridotti da una serie di convenzioni erogate dall’università stessa

I titoli sono riconosciuti dal MIUR e validi per sostenere concorsi pubblici

Puoi chiedere il trasferimento da qualsiasi università pubblica, svolgendo le pratiche direttamente online

Il corpo docenti è selezionato tra i migliori insegnanti del settore

L’offerta formativa è varia e strutturata

Se sei uno studente lavoratore sei agevolato grazie ad una piattaforma di e-learning che ti permette di formarti in qualsiasi momento e da qualsiasi posto nel mondo

Mediazione Linguistica L-12: gli sbocchi lavorativi previsti

Con la classe di laurea triennale L-12 in Mediazione Linguistica online puoi diventare:

Giornalista

Traduttore editoriale, letterario, tecnico-scientifico e legale

Esperto in Digital Marketing

Traduttore, localizzatore e adattatore di dialoghi presso case editrici, giornali, riviste, festival

Impiegato in agenzie di traduzione, agenzie di doppiaggio e uffici stampa

Organizzatore Eventi

Hr

Mediatore linguistico

Insegnante

Se vuoi avere maggiori informazioni su Mediazione Linguistica online compila il form che trovi alla fine di questa guida per metterti in contatto con un team di esperti. I consulenti di AteneiOnline risponderanno a tutte le tue domande e ti aiuteranno nelle pratiche di immatricolazione e riconoscimento crediti formativi, per avere la massima resa con il minimo impegno.

Mediazione Linguistica L-12: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Se vuoi diventare insegnante, dopo la laurea triennale L-12 in Mediazione Linguistica online avrai bisogno di proseguire i tuoi studi conseguendo una laurea magistrale, optando per:

LM 37 – Lingue e letterature moderne europee e americane

LM 38 – Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione

Una volta conseguita la magistrale, le classi di concorso per l’insegnamento a cui puoi accedere sono:

A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A-24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado

A-70 – Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

A-71 – Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-72 – Discipline letterarie (Italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-73 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

A-77 – Lingua e cultura ladina, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento ladina

A-78 – Italiano (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento tedesca

A-79 – Discipline letterarie (italiano seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca

A-80 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine

A-81 – Discipline letterarie e latino nei licei in lingua tedesca e con lingua di insegnamento, tedesca delle località ladine

A-83 – Discipline letterarie (tedesco seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano

A-84 – Tedesco (seconda lingua), storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento italiana della provincia di Bolzano

A-85 – Tedesco storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca

Affrettati a compilare il form online per saperne di più!