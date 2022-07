La Classe di Laurea LM-62 Magistrale in Scienze della politica online è un percorso molto amato da studenti ed aziende perché è strutturato in modo da fornirti un quadro multidisciplinare completo di conoscenze in ambito giuridico, economico, storico, sociologico e politologico. Non va trascurato nemmeno l’aspetto linguistico, che in questo percorso ha la sua importanza per permetterti di comprendere a pieno la dimensione internazionale ed europea degli stessi ambiti, al fine di poter poi operare in tutte le aziende di settore e anche nelle pubbliche amministrazioni.

Il titolo che conseguirai al termine della Laurea Magistrale in Scienze della politica online è riconosciuto dal MIUR e valido per sostenere concorsi pubblici e inserirsi in aziende nazionali e internazionali, senza nessun tipo di limite. Per anni si sono creati falsi miti intorno alle università telematiche ed ora è venuto il momento di sfatarli: non esiste nessun tipo di limite, se non quello che sei tu stesso a darti.

Scienze della politica LM-62 nelle Università Online

La Laurea Magistrale in Scienze della politica online (LM-62) viene erogata dall’Università Telematica Unimarconi. In questa tabella trovi tutti i riferimenti con i dettagli di cui hai bisogno:

Oltre agli evidenti benefit di intraprendere questo tipo di percorso, ce ne sono altri meno noti, di cui oggi ti vogliamo parlare:

Non devi sostenere alcun test d’ingresso: si tratta di una facoltà a numero aperto

Puoi studiare e lavorare contemporaneamente: le aziende ti premiano per questo; porterai un titolo con un bagaglio di competenze molto solido e anche dell’esperienza che in questo momento è molto ricercata

Puoi scegliere tra le migliori università telematiche del settore e decidere se fare carriera all’interno di un’azienda, di un ente pubblico o di una scuola, partecipando ai concorsi di abilitazione all’insegnamento

Puoi abbattere i costi della laurea online usufruendo delle convenzioni stipulate dagli atenei con Istituzioni e Associazioni

Puoi formarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e da qualsiasi posto nel mondo: ti basta una connessione ad internet e un device connesso e il gioco è fatto! Tutti i materiali didattici vengono erogati direttamente online e sono pronti per essere consultati al bisogno

Scienze della politica LM-62: gli sbocchi lavorativi previsti

Esistono moltissimi sbocchi lavorativi per la Laurea Magistrale in Scienze della politica online (LM-62); qui ti raccontiamo i principali:

Giornalista

Addetto all’ufficio rapporti con l’estero nel settore privato (profit e no profit)

Formatore

Esperto Politologo

Digital Marketer

Responsabile delle risorse umane

Amministratore di condominio

Diplomatico

Consulente

Assistente Parlamentare

Editorialista

Ambasciatore

Organizzatore di eventi

PR

Addetto all’internazionalizzazione nella Pubblica amministrazione

Addetto all’ufficio studi e Addetto agli affari generali

Promotore e sostenitore di iniziative no profit

Divulgatore

Coach

Potrai esercitare all’interno di un’azienda nazionale o internazionale, nella pubblica amministrazione o come libero professionista attraverso l’utilizzo della partita iva. Le possibilità per chi sceglie la Classe di Laurea LM-62 Magistrale in Scienze della politica online sono davvero tantissime e non escludono nemmeno il tentativo di sostenere il concorso pubblico per l’abilitazione all’insegnamento. Non avere paura di tentare: c’è una graduatoria da vincere e un posto da conquistare. Se vuoi conoscere l’iter preciso e corretto per diventare docente all’interno di Licei e Istituti e insegnare grazie alla tua Laurea Magistrale in Scienze della politica online (LM-62) compila il form che trovi alla fine dell’articolo e inizia a parlare subito con uno degli esperti di settore per indirizzarti al meglio fin dalla partenza.

Scienze della politica LM-62: cosa si può insegnare? Le classi di concorso

Le classi di concorso per la Laurea Magistrale in Scienze della politica online (LM-62) sono:

A-18 Filosofia e Scienze umane (Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12)

(Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12) A-46 Scienze giuridico-economiche (Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10 Chiedi aiuto ad un esperto)

Ora che sei in possesso di tutte le informazioni necessarie a procedere, una commissione valuterà le attività che hai svolto per permetterti di abbreviare il tuo percorso, conseguendo prima i 120 crediti necessari per laurearti in Scienze della politica online (LM-62).