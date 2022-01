Accordo Unimarconi - SAS: nuovi corsi e sviluppo di startup innovative

“Questa collaborazione sottolinea il ruolo sempre più attivo della nostra università nel promuovere iniziative a sostegno dell’innovazione, contribuendo in tal modo allo sviluppo sociale, economico e innovativo del paese, attraverso la formazione specialistica dei giovani e il trasferimento di tecnologie e conoscenza alle imprese”, queste le parole di Alessio Acomanni, Presidente e direttore generale di UniMarconi in merito al sodalizio tra lo stesso ateneo e SAS Acceleration Program.

L’accordo è stato ufficializzato e reso noto qualche giorno fa ed è nato per aiutare lo sviluppo di startup innovative grazie alla realizzazione di corsi in grado di formare studenti che siano poi i perfetti profili professionali del futuro. Lo scopo principale dell’Università Telematica Guglielmo Marconi è quello di essere affidabile e dare agli iscritti un’alta qualità di offerta formativa con relativi sbocchi professionali.

Grazie a software e servizi innovativi, SAS permette ai clienti di tutto il mondo di trasformare i dati in intelligence. È cominciato tutto con una domanda: “C'è un modo migliore per analizzare i dati?” I fondatori dell’azienda hanno risposto a questa domanda e hanno continuato a lavorare su questo, non fermandosi mai. “L'ambiente innovativo della North Carolina State University ha sfidato queste menti audaci a continuare a interrogarsi. Qual è il potenziale globale per trasformare i dati in intelligence? Chi altro potrebbe trarre vantaggio dall'utilizzo della nostra nuova tecnologia? Con le risposte a queste domande che presentano opportunità illimitate, è nata la nostra azienda”, si legge sul sito ufficiale.

E non è la prima volta che UniMarconi, una delle Università Online più longeve in Italia, si occupa di startup: solo qualche mese fa ha dato vita a Marconi Future Lab, uno strumento che dà modo di aiutare la crescita di start-up e PMI innovative, anche valorizzando le proposte che giungono direttamente dagli immatricolati delle varie facoltà.