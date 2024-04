Esami nelle Università Online riconosciute dal Miur: tutte le info

Come funzionano gli esami delle università online? Lo studente che deve sostenere l’esame si reca tipicamente in una delle sedi o poli convenzionati dell’università telematica a cui è iscritto: la sede centrale potrebbe infatti non essere presente nella propria città, ed ecco allora che le università online riconosciute dal Miur offrono la possibilità di recarsi, per sostenere gli esami, anche in altre sedi situate presso centri convenzionati, ubicati in Italia ma anche all’estero.

Nel periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus che ha imposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, è stata concessa la possibilità di svolgere gli esami universitari online, permettendo che anche le sedute di laurea e lo svolgimento degli esami finali dei Master si potessero tenere da remoto. Questo è stato possibile sia nelle università frontali che nelle università telematiche, ma solo in alcune di quest’ultime gli esami online sono rimasti tuttora attivi.

Andiamo a vedere come funzionano sia gli esami delle università online, esaminando sia la modalità in presenza che quella da remoto!

Argomenti in questa guida:

Come funzionano gli esami in presenza

Gli esami nelle università telematiche sono gestiti con metodi che assicurano l’equità e l’oggettività della valutazione. Contrariamente a quanto alcuni possano pensare, presso le università telematiche gli esami non sono necessariamente più facili: gli studenti devono dimostrare la loro preparazione e vengono valutati in modo oggettivo.

Le università online richiedono anche che gli studenti soddisfino specifici requisiti prima dell’esame, come aver visualizzato le videolezioni e aver superato test di autovalutazione. La partecipazione a esercitazioni e attività simili può influenzare la valutazione finale.

Per prenotare un esame, gli studenti utilizzano la piattaforma e-learning dell’ateneo, dove possono gestire le loro prenotazioni e visualizzare gli esiti. Dopo aver scelto la data e l’orario che meglio si adattano alle loro esigenze, confermano la prenotazione e ricevono una conferma via email.

I risultati degli esami sono disponibili sulla piattaforma, dove gli studenti possono accettare o rifiutare il voto ricevuto. Le sessioni di esame sono più frequenti rispetto a quelle degli atenei tradizionali e, a seconda dell’università telematica scelta, possono non esserci limiti al numero di esami da sostenere per sessione, consentendo una maggiore flessibilità.

Per sostenere un esame in presenza, gli studenti si recano presso le varie sedi delle università telematiche, le quali sono presenti in tutta Italia.

Università telematiche ed esami online

Gli esami online nelle università telematiche sono progettati per garantire flessibilità e accessibilità, permettendo agli studenti di sostenere gli esami da remoto. Questo tipo di esami utilizza piattaforme tecnologiche avanzate per simulare un ambiente di esame tradizionale. Ecco come funzionano tipicamente gli esami online dell’università telematica:

Piattaforme dedicate : le università utilizzano piattaforme online sicure o software proprietari, dove gli studenti possono accedere utilizzando le loro credenziali. Queste piattaforme gestiscono sia il materiale didattico sia gli esami.

: le università utilizzano piattaforme online sicure o software proprietari, dove gli studenti possono accedere utilizzando le loro credenziali. Queste piattaforme gestiscono sia il materiale didattico sia gli esami. Tipologie di esami : gli esami possono essere sotto forma di quiz a scelta multipla, domande a risposta aperta, prove orali.

: gli esami possono essere sotto forma di quiz a scelta multipla, domande a risposta aperta, prove orali. Sorveglianza e onestà : per prevenire imbrogli, molte università implementano sistemi di proctoring online. Questi sistemi possono includere la registrazione video degli studenti mentre sostengono l’esame, l’uso di software che blocca la navigazione durante l’esame, o l’analisi comportamentale per rilevare schemi di risposte insoliti.

: per prevenire imbrogli, molte università implementano sistemi di proctoring online. Questi sistemi possono includere la registrazione video degli studenti mentre sostengono l’esame, l’uso di software che blocca la navigazione durante l’esame, o l’analisi comportamentale per rilevare schemi di risposte insoliti. Modalità di svolgimento : gli esami possono essere sincroni, con tutti gli studenti che li sostengono simultaneamente, o asincroni, dove gli studenti possono accedere all’esame in un arco di tempo prestabilito.

: gli esami possono essere sincroni, con tutti gli studenti che li sostengono simultaneamente, o asincroni, dove gli studenti possono accedere all’esame in un arco di tempo prestabilito. Accessibilità e inclusività: le piattaforme di esame online spesso includono funzionalità che aiutano a soddisfare le necessità di studenti con disabilità, come l’aumento del tempo a disposizione per completare l’esame o l’adattamento dei contenuti.

Al momento le università online con esami online sono le seguenti: Unimarconi, eCampus, Mercatorum, Unipegaso, San Raffaele, Unifortunato, Unidav.

Come prenotare gli esami nelle università online

Prenotare gli esami in un’università telematica si articola in diverse fasi standard, con lievi variazioni tra le diverse istituzioni. Si inizia accedendo alla piattaforma online con le proprie credenziali. È importante verificare il proprio status accademico per assicurarsi di soddisfare i prerequisiti necessari per gli esami, come aver frequentato una certa percentuale di videolezioni ed essere in regola con i pagamenti.

Successivamente, si procede con la prenotazione dell’esame attraverso la sezione apposita del portale, selezionando data e orario desiderati e confermando la scelta, talvolta anche tramite email. È importante avere con sé la ricevuta di prenotazione il giorno dell’esame.

Una volta prenotato l’esame, lo studente può prepararsi alla prova utilizzando le risorse di studio online fornite dall’ateneo, quali lezioni registrate e forum di discussione. Dopo aver sostenuto l’esame, i risultati saranno disponibili nella propria area personale del portale, e lo studente potrà scegliere di accettare il voto o rifiutarlo per tentare di migliorarlo in una sessione successiva.

Dove si svolgono gli esami

Le università telematiche offrono sedi d’esame sparse su tutto il territorio nazionale, e alcune anche all’estero, come nel caso dell’Università Telematica Uninettuno. Nei costi delle università online può essere previsto il pagamento di una tassa per accedere alla cosiddette sedi decentrate, mentre le sedi principali degli atenei sono generalmente gratuite. La scelta della sede avviene durante la fase di iscrizione all’università scelta. Ricordiamo che questa fase non prevede il superamento di un test d’ingresso ostativo, in quanto tutte le università telematiche presentano delle facoltà a numero aperto.

Gli studenti devono portare un documento di identità valido e la conferma di prenotazione il giorno dell’esame. Potrebbero essere richiesti anche altri materiali, a seconda delle indicazioni specifiche di ogni ateneo. È importante arrivare con anticipo per completare le procedure di registrazione. Durante l’esame, la sorveglianza è costante per garantire l’integrità del processo e le sedi sono equipaggiate con tecnologie avanzate per un ambiente ottimale.

Studenti disabili e DSA: modalità di esame

Le università telematiche mettono a disposizione una varietà di supporti per gli studenti con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) per garantire un’esperienza didattica completa e accessibile. Tra questi supporti vi sono agevolazioni economiche e diverse modalità di assistenza durante gli esami.

Gli studenti possono beneficiare di accompagnamento durante gli esami e la sessione di laurea, scegliere la modalità di esame più adatta alle proprie esigenze, usufruire di tempo aggiuntivo per completare le prove e avere a disposizione strumenti compensativi. Inoltre, è possibile ricevere assistenza nella scrittura e nella lettura durante gli esami e accedere a libri e materiali di studio in formati accessibili. Queste facilitazioni sono applicabili sia agli esami svolti in presenza che a quelli effettuati online.

Come preparare gli esami delle università online

Ecco alcuni consigli utili per affrontare gli esami delle università telematiche:

Organizza il tuo spazio di studio: assicurati di avere un luogo tranquillo e ben organizzato dove studiare. L’ambiente dovrebbe essere confortevole e privo di distrazioni. Un buon setup include una scrivania ordinata, una sedia comoda, e tutto il materiale di studio necessario a portata di mano.

Gestisci il tuo tempo efficacemente: utilizza un calendario o un’app per gestire il tuo tempo. Pianifica blocchi di studio alternati a brevi pause. Evita di procrastinare e cerca di aderire a un programma regolare per non trovarti impreparato all’ultimo minuto.

Partecipa attivamente ai forum e alle discussioni online: interagire con altri studenti e con i docenti può migliorare significativamente la tua comprensione degli argomenti. Le domande e le discussioni possono anche chiarire dubbi e stimolare una riflessione più profonda.

Utilizza tecniche di memorizzazione efficaci: tecniche come la mnemonica, i diagrammi di flusso, o le mappe concettuali possono essere molto utili per memorizzare informazioni complesse. Trova il metodo che funziona meglio per te.

Leggi attentamente le domande d’esame: durante l’esame, leggi tutte le domande attentamente prima di rispondere. Assicurati di comprendere cosa viene chiesto e organizza le tue risposte in modo chiaro e logico.

Usa le risorse del corso: sfrutta tutti i materiali e le risorse offerte dal corso per prepararti all’esame. Questo include le registrazioni delle lezioni, le slides, gli esercizi di pratica e qualsiasi altra risorsa fornita.

