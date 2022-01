I migliori giochi nel Metaverso 2022 (per guadagnare)

A livello tecnologico sentiamo sempre più spesso parlare di metaverso come di un universo virtuale in cui è possibile interagire fisicamente utilizzando appositi visori e sensori. In questo universo parallelo le persone possono incontrarsi e, perché no, fare soldi con nuove forme d'investimento, diventando a tutti gli effetti dei “pionieri” di una nuova era digitale ed economica.

Già ora infatti è possibile monetizzare e guadagnare qualcosa, scambiando o creando dei token o vendendo gli NFT delle proprie creazioni digitali. Nella guida che segue è possibile trovare i migliori giochi legati al metaverso in cui è possibile guadagnare. Trattandosi di un argomento nuovo molte delle considerazioni fatte potrebbero mutare velocemente nel corso dei prossimi mesi: conviene quindi iniziare ad investire subito una parte del proprio tempo sul metaverso.

Cosa sono i giochi del Metaverso

Il Metaverso è uno spazio virtuale che fonde insieme uno spazio reale e un mondo digitale, abbattendo i confini tramite avanzati strumenti tecnologici (gli unici confini sono quelli della stanza in cui siamo). Un buon esempio per capire come funziona il metaverso è il film Ready Player One: creando un avatar digitale possiamo portare noi stessi nel metaverso, interagendo con le altre persone, creando nuovi ambienti e sfruttando queste nuove tecnologie per guadagnare.

Anche i giochi hanno seguito questa evoluzione: nonostante il metaverso sia nato da poco tempo esistono già dei giochi Metaverso molto ben fatti che permettono anche di guadagnare qualcosa vendendo gli oggetti unici che riusciamo a creare o ad ottenere all'interno del gioco.

Come funzionano e cosa si guadagna

Ogni gioco presente nel metaverso utilizza token interni, ossia gettoni da usare per le transazioni virtuali. Questi gettoni possono essere comprati, scambiati e venduti ad altri utenti e funzionano come una valuta interna per ogni cosa che intendiamo comprare o vendere sul gioco scelto. I token interni raramente hanno valore commerciale, ma le nostre creazioni digitali possono essere certificate come NFT, i token legati alla blockchain di Ethereum.

Gli NFT

Gli NFT (o Non-Fungible Token) sono dei gettoni virtuali non fungibili, ossia unici nel loro genere (non possono esistere due NFT sullo stesso prodotto o sullo stesso contenuto digitale). Questi NFT possono essere generati creando degli avatar o degli oggetti unici all'interno del gioco.

Una volta entrati in possesso di uno o più NFT è possibile venderli ad un altro giocatore collezionista, che paga il presso fissato da noi per assicurarsi la proprietà esclusiva del token. Oltre alla vendita diretta è possibile utilizzare anche la vendita all'asta, così da poter vendere un token al miglior offerente.

La presenza degli NFT nei giochi metaverso rende obbligatorio l'utilizzo di un portafoglio virtuale per criptovalute, visto che solo con questo tipo di portafogli è possibile conservare, acquistare e vendere gli NFT all'interno del gioco. Dalle transazioni con NFT possiamo guadagnare criptovaluta Ether, da scambiare con altre criptovalute di maggior valore (come il Bitcoin) o da scambiare con moneta reale (Euro o Dollari).

I migliori giochi Metaverso 2022

Chi è interessato ad entrare nel mondo dei giochi basati sul metaverso ed iniziare a guadagnare qualcosa, nei capitoli che seguono è possibile trovare i migliori giochi metaverso che permettono di creare NFT per la maggior parte degli elementi generati dal gioco stesso.

Decentraland

Decentraland è un gioco basato sul metaverso in cui gli utenti possono monetizzare creando software, oggetti e nuovi contenuti digitali. In questo gioco gli utenti possono acquistare terreni virtuali (LAND) dove costruire case, edifici di varia natura, nuovi giochi, nuove avventure o nuovi oggetti, aumentando il valore stesso del terreno che abbiamo acquistato (anche in base al numero di persone che visiterà il terreno).

Su Decentraland sono presenti il token LAND (necessario per comprare terre ed ottenere successivamente NFT) e il token MANA, da utilizzare per comprare avatar, vestiti, nomi speciali e molto altro ancora.

Axie Infinity

Altro gioco del metaverso molto interessante è Axie Infinity, dove è possibile giocare gratis in battaglie epiche a base di mostri (creati da noi stessi). Con questo gioco gli utenti possono guadagnare denaro sia accumulando vittorie (e di riflesso token) sia vendendo gli avatar più forti e accessoriati. Nei futuri aggiornamenti del gioco sarà possibile acquistare e vendere terreni o altri prodotti virtuali da collezione.

Le vittorie nelle battaglie permettono di guadagnare token SLP, che possono essere scambiati o utilizzati per creare nuove creature più potenti. Su Axie Infinity possiamo ricevere anche il token AXS, ottenuto in base al numero di utenti che riusciamo a coinvolgere; oltre a questi token interni è possibile generare NFT per gli avatar, così da guadagnare sulla loro vendita.

The Sandbox

Tra i migliori giochi del metaverso troviamo anche The Sandbox, in cui è possibile sfruttare uno spazio aperto e liberamente modificabile (la Sandbox appunto) per generare, comprare e vendere ogni elementi che andremo ad aggiungere ad esso. Nel gioco è possibile creare nuove avventure e storie, creare nuove attività commerciali e molto altro ancora, sfruttando la fantasia e la creatività degli utenti.

Su questo gioco è possibile guadagnare creando gli NFT o accumulando gettoni SAND, da scambiare con il token LAND (terreni digitali) per espandere la nostra area e poter creare nuovi contenuti e nuove opportunità di guadagno (generando nuovi NFT).

Star Atlas

Per gli amanti dei giochi ambientati nello spazio è possibile provare anche Star Atlas, un gioco del metaverso dove il nostro avatar dovrà sopravvivere nello spazio più profondo scegliendo con quale fazione schierarsi in una guerra intergalattica. Oltre alle insidie e alle missioni assegnate è necessario cercare risorse e ricompense per creare nuove astronavi e nuovi equipaggiamenti necessari a battere gli altri giocatori.

Nel gioco vengono utilizzate due token interni chiamati Atlas e Polis, utili per creare nuovi oggetti e nuove navi. Agli oggetti virtuali più belli e potenti possono essere assegnati dei token non fungibili (NFT), così da poter guadagnare qualcosa creando delle navi o collezionando degli oggetti rari in giro per l'universo virtuale.

Accessori per giochi Metaverso

Per poter giocare ai giochi del metaverso è necessario disporre di un computer molto potente e di un visore VR compatibile. Qui in basso è possibile trovare i migliori visori e le caratteristiche che deve avere il PC da gaming per giocare nel metaverso ed iniziare a guadagnare tramite la vendita di NFT.

Visori VR

Il miglior visore che è possibile provare nel metaverso è l'Oculus Rift S, disponibile su Amazon al prezzo di 891,45 euro. Con questo visore è possibile giocare a tutti i giochi presenti nell'Oculus Store e, connettendo il visore al computer da gaming, ottenere accesso accesso a tutti giochi pensati per la realtà virtuale, inclusi i giochi del metaverso.

Come alternativa è possibile acquistare altri visori VR compatibili come quelli presenti qui in basso:

Oculus Quest 2 acquistabile su Amazon a 449,99 euro;

acquistabile su Amazon a HP Reverb G2 al prezzo 810,16 euro su Amazon;

al prezzo su Amazon; HTC Vive Pro 2 799,00 euro è il costo su Amazon.

Nel corso dei prossimi mesi usciranno sicuramente nuovi visori, ma già possedere uno dei visori citati in alto vi permetterà di immergervi nel metaverso e iniziare a guadagnare.

PC da gaming

Molti dei visori VR in commercio necessitano di una scheda video molto potente per poter gestire la grafica generata dai giochi del metaverso. Per poter gestire al meglio tutti i giochi del multiverso è consigliabile allestire un computer con le seguenti caratteristiche:

Processore Intel Core i7 di nona generazione o successivi

16 GB di memoria RAM di tipo DDR4

Almeno 500 GB di memoria interna di tipo M.2 NVMe

Porte USB 3.1 e USB 3.2

Scheda video di fascia alta compatibile con VR

La componente più importante (e costosa) è la scheda video, che faranno la differenza durante le sessioni di gioco più intense. Le schede video adatte al VR e ai giochi del metaverso sono:

I prezzi per le schede video sono molto alti in questo periodo, ma sono le uniche su cui conviene puntare per poter ottenere una grafica dettagliata in ogni direzione si guardi con il visore.

Considerazioni conclusive

Il metaverso rivoluzionerà molti aspetti della vita quotidiana nel corso dei prossimi anni: oggi si parte con dei semplici giochi ma in futuro sarà possibile tenere riunioni aziendali nel metaverso, creare un ufficio virtuale per tutti i lavoratori e investire in borsa direttamente da casa.

Sempre a tema d'investimenti è possibile già ora guadagnare qualcosa con il metaverso generando, all'interno dei giochi, contenuti digitali esclusivi da rivendere tramite NFT: più bello e unico sarà il contenuto che abbiamo creato all'interno del gioco, maggiori saranno le probabilità di rivenderlo a un prezzo molto elevato, facendoci guadagnare cifre difficili da immagine con un semplice gioco.