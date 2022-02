XTB: investi su tanti asset senza deposito minimo

Scegliere un broker sicuro per fare trading online è molto importante, per non incappare nelle innumerevoli truffe presenti sul web. In questo articolo, ti presentiamo la piattaforma di trading online XTB che si distingue per molti aspetti.

Iniziamo col dire subito che con XTB è possibile investire su oltre 2000 azioni reali da 16 borse, europee e quelle americane. Inoltre, è possibile depositare e prelevare dalla piattaforma in modo sicuro e rapido (sebbene per i tempi e per i costi dipenda sempre dall’opzione selezionata).

XTB ha una piattaforma di investimento pluripremiata con app mobile intuitiva. Dove è possibile trovare strumenti analitici facili da usare, tra cui Advanced Stock Scanner. Ed ancora, vanta la supervisione della KNF e di altre autorità di vigilanza finanziaria.

Otterrai assistenza clienti efficiente 24/5, ciò significa per tutta la giornata, dal lunedì al venerdì.

L’apertura del conto è gratuita, è potrai beneficiare di una commissione allo 0% di commissione . Ciò significa che, fino a quando il tuo volume mensile non supera i 100.000 euro, il trading di azioni reali e ETF a XTB è completamente gratuito.

Nel caso in cui il volume di trading dovesse superare quella soglia, tutte le transazioni al di sopra di questo limite sono addebitate con una commissione dello 0,2% (min. 10 EUR). Dunque, per chi investe cifre importanti, tutto sommato non è un dramma.

XTB specializzata in ETF

Il broker è particolarmente specializzato negli ETF. Gli Exchange traded-funds che consentono di investire su una pluralità di asset con un solo strumento. Con costi e rischi ridotti rispetto ad altri strumenti.

Gli ETF sono un’alternativa più economica e flessibile ai classici fondi di investimento e un modo semplice per diversificare il tuo portafoglio anche con un solo strumento. A XTB è possibile scegliere tra oltre 200 ETF, e lo scanner ETF presente sulla piattaforma consente di trovare quelli che saranno l’investimento giusto per il trader iscritto.

XTB vantaggi

Ecco alcuni vantaggi di scegliere questo broker:

5400+ strumenti

Sicuro e affidabile

Educazione completa

Piattaforma innovativa

447.000+ clienti

Supporto rapido 24/5

Oltre 11 licenze possedute

Tra i più grandi vantaggi di utilizzare questo broker è quello di non dover depositare un capitale minimo, ma il trader può versare quanto vuole, a propria discrezione. Non manca poi un conto demo di 100mila euro virtuali, per testare la piattaforma e le proprie capacità, senza rischiare i propri soldi reali.

Se intendi provare il broker XTB, clicca su questo link. Ricordando che il trading online è molto rischioso.*

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.