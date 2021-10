eToro, la piattaforma di trading online, presenta la sua promo lancio per investire nel mondo finanziario con soli 50 dollari, anche per te che non sei del tutto esperto!

eToro: ecco come investire in ciò che vuoi con estrema semplicità

Investire con eToro è davvero semplicissimo. Con questa piattaforma è possibile investire in azioni e su ETF con commissioni azzerate sia sull'acquisto di un blocco sia su quelle frazionate. Oltre al mondo azionario, questo broker offre la possibilità di fare compravendita di criptovalute come BitCoin, Ethereum, BitCoin Cash, Litecoin, Cardano, Dogecoin e molte altre.

Inoltre, per i meno esperti in investimenti questa piattaforma mette a disposizione anche un sistema brevettato che prende il nome di eToro CopyTrader. Questa interessante feature permette di copiare di pari passo i trader più esperti in modo da non perdere possibili guadagni.

eToro, riassumendo, non applica nessuna commissione sugli investimenti sia per quanto riguarda le azioni sia per le criptovalute. Inoltre, aprendo la posizione con questo broker avrete la possibilità di risparmiare persino sull'imposta di bollo. Quest'ultima è completamente azzerata da eToro per i suoi clienti. Per noi italiani tutto questo comporta un risparmio dello 0,1%.

Con questo broker molto conosciuto è possibile investire in 17 borse dei vari mercati mondiali, tra le azioni più gettonate dai trader troviamo sicuramente quelle di Apple, Amazon, Netflix e molte altre aziende. Attenzione però, eToro non è un exchange! Questo significa che le azioni non potranno essere trasferite ad un altro servizio di trading.

eToro è un servizio legale?

Potremo rispondere alla domanda semplicemente dicendovi che sono presenti nel mondo del trading da oltre 10 anni. Tutte le opzioni che offre questo broker sono completamente legali ed assolutamente sicure.

eToro, dal canto suo, vanta anche oltre 10 milioni di utenti da ogni angolo del globo che ogni giorno investono su azioni, cripto e molto altro.