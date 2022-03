Criptovalute, sempre più donne investono nell'asset

Le criptovalute si tingono sempre più di rosa. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto da uno dei broker di maggiore successo: eToro. Il quale ha evidenziato come su 9.500 donne investitrici di tutto il mondo, quattro su cinque hanno fiducia nel fatto che l’attuale strategia di investimento consentirà loro di raggiungere l’obiettivo di reddito desiderato in pensione. E quasi 1 su 5 prevede di raggiungere questo obiettivo entro i prossimi cinque anni.

Questi i principali motivi per cui investono:

far sovraperformare i risparmi integrare il reddito migliorare lo stile di vita generare un pagamento una tantum raggiungere l’indipendenza finanziaria

Insomma, ottenere quegli obiettivi che con l’economia tradizionale non sono mai stati raggiunti.

Sempre più donne investono in criptovalute

Snocciolando i dati, si evince che circa un quinto (22%) ha iniziato a investire da 3 a 5 anni fa; L’11% ha iniziato 6-10 anni fa e quasi la metà (47%) ha iniziato 2 anni fa o meno.

Per quanto riguarda i prodotti finanziari, il 41% ha citato le azioni nazionali, il 36% le criptovalute ed un quarto ha indicato le obbligazioni nazionali. Seguono le azioni estere (23%), gli investimenti alternativi (23%), la liquidità (21%), le materie prime (14%), le obbligazioni estere (13%) e le valute (11%).

Ma non solo presente. Le criptovalute sembrano essere anche l’asset del futuro. A domanda su quali asset investirebbero in futuro, le investitrici hanno nominato per il 35% le criptovalute, seguite dalle azioni nazionali (32%) e gli investimenti alternativi (28%).

Perché scegliere eToro

A parte l’entusiasmo per un asset oggettivamente volatile, occorre però scegliere anche un broker sicuro e con molti servizi al seguito. Oltre che conveniente in termini di costi.

Illuminanti sono le parole di una trader iscritta ad eToro intervistata, Heloise Greeff, peraltro anche Popular Investor del programma CopyTrader:

Ho iniziato il mio viaggio di investimento su eToro per ottenere la libertà finanziaria per essere indipendente dalle aspettative della società su di me come donna. Sebbene la sindrome dell’impostore mi abbia impedito di iniziare prima, da allora ho imparato che sono capace di molto di più di quanto avrei potuto immaginare

Ha poi aggiunto:

Investire mi ha insegnato pazienza, disciplina e concentrazione. Ancora più importante, mi ha dato i mezzi per controllare il mio futuro e far crescere i miei soldi per la mia famiglia e per me stessa. Credo che l’uguaglianza finanziaria sia l’ultima frontiera della vera uguaglianza

Infine, Heloise ha concluso:

Spero che il mio esempio possa accendere il coraggio per altre donne di fare il primo passo verso l’equità finanziaria di genere

Scopri di più sul mondo eToro da questo link.*

“*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi”