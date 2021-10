eToro, i numeri di una continua e rapida ascesa

L'interesse nelle criptovalute, la maggior competenza sul tema da parte di un numero sempre più ampio di utenti, l'esperienza degli utenti precedenti: tutto ha contribuito all'aumento di utenti che eToro ha registrato nell'ultimo anno. I dati sono quelli ufficializzati da StockApps, secondo cui la piattaforma ha raggiunto i 23,2 milioni di utenti nel secondo trimestre dell'anno, superando di gran lunga i numeri rispetto a quelli di un anno prima.

Solo nel 2021 il gruppo ha messo a segno una crescita di ben 5,7 milioni di utenti, ossia più di quanto non sia stato ottenuto durante l'intero 2020: il ritmo di crescita attuale lascia supporre che a fine anno saranno toccati nuovi record e che il trend sia segnato anche per il medio periodo.

eToro, i numeri della cavalcata

Elemento importante di questa crescita sta nel fatto che sia stata messa a segno su territorio europeo. Trattasi pertanto di una crescita che si può definire strutturale, aggirando quelle che sono invece le difficoltà che le criptovalute stanno vivendo nel mondo orientale, e che corrisponde ad una crescita importante anche nel quantitativo complessivo di valore transato. I dati StockApps parlano infatti di operazioni in rallentamento nel secondo trimestre del 2021, aspetto legato sicuramente al fatto che le criptovalute stanno vivendo una fase a ritmi alterni, ma anche nel momento di minor traffico si è registrato comunque un aumento del 71% anno su anno (toccando quota 127 milioni di euro).

Numeri importanti, insomma, per un'utenza fidelizzata che continua a portare sulla piattaforma i propri investimenti in Bitcoin, Ethereum e altre tra le maggiori criptovalute sul mercato. Va ricordato come chiunque possa iniziare ad “assaggiare” la piattaforma anche con un account demo, ottimo espediente per capire come funziona il tutto prima di iniziare seriamente il proprio portafoglio.