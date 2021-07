eToro: disponibili i criptoasset Maker (MKR) ed Enjin (ENJ)

Arriva da eToro l'annuncio dell'inclusione di due nuovi criptoasset a disposizione di coloro che desiderano effettuarne il trading: si tratta di Maker e di Enjin. La piattaforma di investimento espande così ulteriormente il proprio raggio d'azione, andando incontro alle esigenze sempre più diversificate manifestate da chi anima questo vivace mercato.

eToro accoglie i criptoasset MKR ed ENJ

Il primo, contrassegnato dalla sigla MKR, consente a chi lo possiede di far parte di un'organizzazione autonoma decentralizzata, con facoltà di controllo paragonabili a quelle attribuite agli azionisti di una società.

Maker, uno dei primi progetti nel campo della finanza decentralizzata (DeFi), è uno speciale token di governance che non può essere estratto. È un supporto per il token DAI ed è limitato a 1.000.000 token. I possessori di MKR sono in grado di governare e rispondere alla domanda di DAI e fanno parte di un'organizzazione autonoma decentralizzata, proprio come gli azionisti di una grande società.

ENJ, invece, è legato a doppio filo al mondo del gaming e al mercato in forte crescita degli NFT. Questa la descrizione fornita.

Giochi e NFT trovano un terreno comune grazie a Enjin. Attraverso la blockchain Enjin, i gamer sono in grado di investire in NFT dai loro giochi preferiti e trasferire tali vantaggi su titoli futuri. Con il token ENJ, il valore di un NFT dipende dalla popolarità degli oggetti e dai titoli più in voga del mondo del gaming.

Sono oggi in totale 27 i criptoasset disponibili su eToro per il trading: MKr ed ENJ si uniscono a BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, DASH, ETC, ADA, XLM, EOS, NEO, TRON, ZEC, BNB, XTZ, LINK, UNI, COMP, AAVE, YFI, MANA, ALGO, MATIC, BAT, e MIOTA.