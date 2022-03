eToro quota Fantom e Theta: boom di trading giornaliero

Continua a crescere il mercato delle criptovalute e insieme quello degli exchange crypto. Questa volta il protagonista di una notizia veramente bullish è stato proprio eToro. La nota piattaforma di scambi in asset digitali ha annunciato di aver aggiunto all’elenco delle criptovalute disponibili anche Fantom (FTM) e Theta Token (THETA):

Come parte del suo costante impegno di offrire a tutti i suoi utenti un’ampia varietà di criptovalute, eToro è felice di annunciare che sta lanciando una serie di nuovi token.

Questo scoop ha generato una reazione davvero esplosiva nel mercato. Tanto che nelle ultime 24 ore il volume degli scambi è esploso del 76%. Non solo, ma il prezzo di Fantom è anche aumentato del 10%. Attualmente FTM è quotato a 1,231 dollari con un aumento pari a 3,21%. Invece, THETA è scambiata a circa 2,85 dollari con un aumento del 3,34%. I prezzi indicati sono stati rilevati al momento della scrittura.

Un ottimo momento per investire in queste due criptovalute. Ora puoi acquistare Fantom (FTM) e Theta Token (THETA) direttamente su eToro, una delle piattaforme di social trading storiche che offre un conto gratuito e zero commissioni.

eToro dispone di 57 criptovalute

Attualmente, dopo l’ingresso delle new entry Fantom (FTM) e Theta Token (THETA), eToro dispone di ben 57 criptovalute pronte all’acquisto. Ecco l’elenco completo menzionato nell’annuncio ufficiale che l’exchange ha pubblicato sul suo blog proprietario:

I trader ora hanno accesso a THETA e FTM insieme a BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, DASH, ETC, ADA, XLM, EOS, NEO, TRON, ZEC, BNB, XTZ, LINK, UNI, COMP, AAVE, YFI, MANA , ALGO, MATIC, BAT, MKR, ENJ, FIL, DOT, SOL, ATOM, GRT, CRV, 1INCH, SUSHI, $CHZ, QNT, AXS, CELO, SAND, DOGE, SHIBxM, FET, SNX, BNT, ZRX, DYDX, REN, HBAR, AVAX, STORJ, BAL, GALA, LRC e MIOTA.

Una svolta positiva per Fantom (FTM)

Diciamo anche che la loro quotazione su eToro ha aiutato questi due asset digitali nella risalita. Infatti, circa 7 giorni fa Fantom (FTM) aveva perso terreno subendo un calo di circa il 20% della sua quotazione, mentre Theta Token (THETA) aveva registrato un -13%. Ciò dovuto non solo ai venti di guerra tra Russia e Ucraina e le relative tensioni geopolitiche conseguenti, ma anche ad alcuni annunci non proprio felici sul loro conto.

Stiamo parlando principalmente di Fantom (FTM), nata come alternativa a Ethereum. Andre Cronje e Anton Nell, sviluppatori DeFi associati a oltre 25 app e servizi tra cui anche FTM, avevano infatti dichiarato di voler lasciare il mondo crittografico. Un’informazione che ha penalizzato molto la criptovaluta, provocando quel calo importante sul suo prezzo di scambio e sulla sua capitalizzazione di mercato.

Nonostante tutto e tutti, Michael Kong, CEO di Fantom (FTM) ha saputo prendere di petto la situazione, gestendola al meglio. Infatti, non solo ha ridotto i danni definendo l’annuncio come fuorviante per ciò che concerne il token FTM, ma ha anche lavorato per porre rimedio alle cose. E l’adozione di Fantom (FTM) in eToro è una di queste che ha saputo generare nuovamente fiducia in questa criptovaluta.

FTM mainnet is now available on @eToro! https://t.co/7leGjDzBVv — Fantom Foundation (@FantomFDN) March 16, 2022

Un’occasione interessante per tutti gli investitori che ora possono acquistare Fantom (FTM) e Theta Token (THETA) direttamente su eToro.

