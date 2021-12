Sandbox e Celo arrivano finalmente su eToro

eToro è una delle piattaforme di investimento più conosciute al mondo. Proprio per non farsi mancare nulla infatti, ha recentemente deciso di includere due nuove valute digitali molto richieste dai clienti: Sandbox e Celo. In questo articolo cercheremo di capire perché sono così importanti e in che modo sarà possibile iniziare ad investirci utilizzando proprio il servizio di treading online di eToro.

eToro da il benvenuto alle crypto di Sandbox e Celo

Il motivo per cui eToro ha deciso di gettarsi nella mischia proponendo anche i token di Sandbox e Celo è da ricercare, ancora una volta, all'interno del concetto di Metaverso. Sin dall'annuncio del progetto di vita digitale Mark Zuckerberg infatti, sia le criptovalute che gli NFT hanno raggiunto un livello di interesse da parte degli utenti mai visto prima.

Sandbox e Celo sono due token digitali sicuramente ben orientati verso l'acquisto di NFT e per questo motivo, potrebbero seriamente interessare a tantissimi investitori. Ovviamente, il CEO di Sandbox si è dimostrato entusiasta della cosa, offrendo il completo appoggio verso eToro.

Per chi ancora non lo conoscesse, Sandbox, o meglio The Sandbox, è un gioco online, in cui è possibile acquistare degli appezzamenti di terreno e costruirci su senza alcuna limitazione. Si tratta quindi di un primordiale concetto di Metaverso, in cui, tramite l'utilizzo di token e denaro, è possibile acquistare dei veri e propri NFT da sfruttare nel gioco.

The Sandbox dispone oggi della sua criptovaluta, SAND, la quale ha permetto al gioco di entrare nel mondo degli investimenti e, soprattutto, di rappresentare un tassello importante nell'evoluzione del Metaverso. Per quanto riguarda CELO invece, si tratta di una crypto un po' più standard, simile alle ben più note Ethereum e Libra, ma forse più indicata per l'acquisto e la vendita di NFT.

Il mondo si sta quindi muovendo verso i Non Fungible Token e iniziare ad investirci oggi, potrebbe essere un'ottima idea per garantire un futuro più roseo nel metatarso. Il modo migliore per farlo ovviamente, è proprio quello di affidarsi ad una piattaforma leader nel settore, ovvero quella di eToro. Tra l'altro, la suddetta azienda ha dichiarato che continuerà ad aumentare la sua offerta, aggiungendo continuamente tutti i nuovi token più rilevanti.