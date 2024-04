Bitcoin a 70000 dollari: l'halving è vicino

Nell’ambito delle criptovalute, l’attenzione continua a essere rivolta principalmente all’appuntamento con l’halving di Bitcoin, ormai alle porte. Entro le prossime due settimane andrà in scena l’evento che porterà al dimezzamento delle ricompense riconosciute a coloro impegnati nell’attività di mining, previsto fin dalle origini dell’asset. Un’attesa che ha spinto verso l’alto il prezzo di BTC, tornato nel fine settimana a toccare quota 70.000 dollari. Se sei tra coloro che desiderano approfittarne, scegli la piattaforma eToro con alle spalle una lunga esperienza nell’ambito del trading su blockchain.

Conto alla rovescia: si avvicina l’halving di Bitcoin

Come si può notare dallo specchietto di seguito, il trend positivo interessa anche altri asset. Vale ad esempio per Ethereum, Solana, Shiba e DOGE. Ne stanno dunque beneficiando coloro che hanno deciso di puntare su questi beni digitali, intercettando la tendenza al rialzo che, secondo molti, potrebbe proseguire in futuro.

Per quanto riguarda BTC nello specifico, il record storico risale al 14 marzo 2024, quando è stato raggiunto l’apice di 73,798 dollari mai toccato in precedenza, non così lontano dal prezzo odierno. Non si tratta del primo halving di Bitcoin, ma del quarto nella storia della criptovaluta. L’obiettivo, definito già nel documento whitepaper originale (pubblicato il 31 ottobre 2008 da Satoshi Nakamoto) è quello di garantirne la sostenibilità sul lungo termine ed evitarne la svalutazione.

Come sempre, quando si tratta di asset digitali il cui comportamento è regolato da molteplici fattori, le previsioni in merito all'andamento futuro sono da valutare con attenzione.