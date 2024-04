Con eToro copi i migliori trader di criptovalute

Il futuro dell’investimento è già qui grazie a eToro. Questa piattaforma di social trading offre funzionalità avanzate per migliorare la tua interazione. Non serve essere dei grandi esperti con questo exchange. Apri subito un conto gratuito online. Subito dopo il primo deposito hai la possibilità di sfruttare una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti con criptovalute e asset.

Questa funzionalità si chiama Copy Trader ed è completamente gratuita. A tua completa disposizione, è super efficace per permetterti di replicare gli investimenti dei migliori trader che tu decidi di seguire e copiare. Una volta attivata sul trader o sui trader che vuoi non devi più fare nulla e limitarti a guardare:

Con eToro hai tantissime opportunità di far crescere il tuo portafoglio avendo a disposizione oltre 80 criptovalute tra le più importanti e consolidate del mercato. Inoltre, hai il massimo della sicurezza per il tuo portafoglio. Così dormi sonni tranquilli non dovendoti preoccupare di proteggere i tuoi fondi. Tutto questo è completamente gratis e incluso. Apri subito un conto gratuito online.

Con Copy Trader investire diventa ancora più facile e veloce. Scegli un investitore, premi il pulsante copia e scegli l’importo da stanziare. A tutto il resto ci pensa il trader che stai copiando con questa funzionalità completamente gratuita e incredibilmente interessante che molti utenti stanno sfruttando da tempo e con estrema efficacia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.