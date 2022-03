eToro: commissione unica per le criptovalute all'1%

Tra i vari vantaggi legati alla famosa piattaforma eToro vi sono senza dubbio le politiche nell’ambito delle commissioni.

Se questo exchange è uno dei pochi a non applicare commissioni sugli investimenti nel mercato azionario, questo presenta condizioni vantaggiose anche per quanto concerne altri settori.

Per esempio, la società ha recentemente impostato una commissione unica per l’acquisto di criptovalute pari all’1%. Un fee così basso, risulta difficile da individuare altrove.

Questi costi così bassi sono un fattore da non sottovalutare per i trader che lavorano con più operazioni giornaliere e che, in questo modo, hanno più libertà d’azione.

A rendere eToro così interessante però, non è solo i costi bassi relativi alle commissioni, ma anche una serie di servizi che rendono questa società unica nel suo genere.

Commissione unica per le criptovalute? Solo uno dei tanti vantaggi legati offerti da eToro

eToro è un servizio che permette di costruire il proprio wallet di crypto variando gli asset attraverso diverse valute digitali e strategie. Di fatto, sono poche le criptovalute e le altcoin emergenti a non essere trattate attraverso gli strumenti della società.

In tal senso, si spazia dal classico Bitcoin a Cardano, da Ethereum fino a Stellar e Dogecoin. In totale, si parla di ben più di 100 criptovalute, acquistabili e vendibili attraverso una piattaforma solida e affidabile.

Non solo: l’integrazione con le funzionalità di social trading, mette in contatto operatori del settore provenienti da tutto il mondo, che offrono ai novizi aiuto per entrare nell’universo delle criptovalute.

Per chi vuole fare pratica poi, eToro offre anche un conto demo. Attraverso questo è possibile ottenere un portafoglio virtuale in cui simulare investimenti per cominciare a comprendere i rudimenti del trading.

Come se non bastasse, l’iscrizione a eToro è semplice e gratuita. Bastano pochi minuti per poter cominciare ad investire (e guadagnare) con questo straordinario strumento.