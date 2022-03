eToro punta sul metaverso: la scommessa del broker sul virtuale

In un’epoca sempre più digitale in cui parlare di metaverso sta diventando praticamente la normalità, anche eToro, il noto broker online, guarda con interesse a questa realtà parallela virtuale.

Da questo intento nasce MetaverseLife, un nuovo portafoglio intelligente studiato per permettere agli utenti di investire sul lungo termine su azioni e criptovalute che potrebbero giocare un ruolo di primo piano nel metaverso. Stando agli analisti, si tratta di un mercato potenziale da centinaia di miliardi di dollari, che di conseguenza non può che attirare gli investitori ed i trader online.

Come funziona MetaverseLife, la scommessa sul metaverso di eToro

Il portafoglio di MetaverseLife, come si immagina, è formato principalmente ad azioni e asset crypto che siano strettamente correlati allo sviluppo del metaverso. Per esemplificare, sono presenti i titoli di Meta Platform e di Roblox, così come Sanbox e Decentraland, progetti basati sulla blockchain molto conosciuti in questo settore.

Il pacchetto include anche azioni di società che hanno deciso di puntare forte sull’era del virtuale: Apple, Amazon e Nvidia, ad esempio, ma sono solo alcuni dei tanti nomi presenti nel portafoglio.

Per iniziare ad investire serve un capitale di almeno 500 dollari: poi, si avrà accesso ad un’area riservata in cui si può seguire in tempo reale la performance dei vari asset presenti nel pacchetto. Come spiega la società, Metaverselife è particolarmente indicato per gli investitori che puntano sul lunghissimo termine: la gestione è infatti passiva, dato che non bisogna sostanzialmente fare nulla, e non sono nemmeno previste commissioni di gestione. In questo senso per l’investitore è un grosso vantaggio.

eToro è una delle piattaforme più utilizzate dai traders e riconosciute a livello internazionale. Grazie alla regolamentazione della CySEC ha ottenuto in Italia l’autorizzazione della Consob, garantendo in questo senso sicurezza ed affidabilità. Nata nel 2007 a Tel Aviv, nel 2020 la sua valutazione ha raggiunto quota 2.5 miliardi di dollari.

*Ricordiamo che il 67% di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questi fornitori. Valuta se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.