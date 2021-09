eToro Trading Academy: corsi gratuiti per imparare a investire

Il mercato finanziario offre oggi enormi possibilità, ma bisogna muoversi con cautela ed essere consapevoli dei passi che si compiono e informati sui rischi che si possono correre. Per questo motivo eToro, la piattaforma leader mondiale per il social trading che vanta una ricchissima offerta di strumenti per investire nei mercati finanziari, ha creato la eToro's Online Trading Academy, l'Accademia di Trading Online che fornisce tutte le coordinate necessarie per imparare muoversi nel trading e negli investimenti.

Se anche tu stai pensando di fare trading e tuffarti nel mondo degli investimenti segui questi corsi, webinar e podcast completamente gratuiti creati per te da eToro. Cliccando questo link potrai accedere ad una pagina che contiene, divisi per argomenti, i corsi e gli articoli dedicati ai vari campi del trading e dell'investimento, dalle azioni di marchi noti alle criptovalute.

Attraverso dettagliati articoli che contengono esempi e grafici potrai conoscere così in maniera chiara e approfondita la differenza tra trading e investimento, quali sono le tipologie di investimento, cos'è il social trading o ancora come gestire il rischio negli investimenti, un'abilità chiave da conoscere sia per gli investitori a lungo termine che per i trader attivi.

La eToro Trading Academy però contiene anche video brevi in forma di tutorial in grado di spiegare in maniera semplice elementi e e fenomeni legati ad esempio alle azioni e come investire nelle azioni dei migliori marchi del mondo, come Amazon, Tesla e Google, senza pagare commissioni, in pochi passaggi.

Interessante e dettagliatissima anche la sezione dedicata alle criptovalute, uno dei fenomeni attualmente più in voga negli investimenti online. Si va dagli articoli di approfondimento sui Bitcoin, la criptovaluta più popolare e conosciuta sul mercato, ai suggerimenti su come acquistare Bitcoin per la prima volta in modo efficace.

Se stai pensando di investire online ma non ti senti pronto clicca qui e inizia a documentarti con gli approfondimenti e i tutorial della eToro Trading Academy.