eToro Trading Academy, corsi sui mercati finanziari gratuiti per tutti

La formazione nel mondo degli investimenti è fondamentale per capire che movimenti fare e come e quando farli. Questo vale sia per gli utenti novizi che per quelli professionisti, che anche direttamente in banca operano come consulenti finanziari o trader diretti.

L’utente consapevole spesso cerca formazione proprietaria e agisce da solo tramite un broker, che permette di risparmiare sulle commissioni di un eventuale consulente aggiuntivo e soprattutto gestire in autonomia la propria operatività sui mercati.

La formazione prima di tutto, anche su eToro

Tra i vari broker di cui parliamo qui su Punto Informatico citiamo spesso eToro. Al di là di bonus e costi di commissione azzerati soprattutto per chi inizia, troviamo anche una sezione dedicata alla formazione e in continuo aggiornamento, ovviamente gratuita, dove tutti gli utenti possono fare riferimento per ampliare la loro preparazione.

Ci sono gli argomenti più disparati: dalla gestione del rischio alla scelta di un determinato ETF per il proprio portafoglio.

Poi cos’è un ETF, come sono composti i mercati azionari o quelli obbligazionari. Un vero e proprio corso in continua evoluzione disponibile gratuitamente, e non sono informazioni da poco. Avere una preparazione sui mercati finanziari permette di fare la differenza tra una perdita e un potenziale profitto anche importante, specie a fronte del periodo che abbiamo visto ultimamente di estrema crescita ed espansione dei mercati.

Ci sono anche tutorial su come utilizzare la piattaforma eToro, dunque proprio la parte pratica, e guide relative anche alle criptovalute, che negli ultimi mesi sono al centro dell’attenzione. Anche su quel frangente la preparazione è fondamentale, perché si sale letteralmente sulle montagne russe e non avere preparazione porta a effettuare operazioni spesso trainati dall’emozione.

L’iscrizione a eToro per accedere a tutte queste risorse è gratis, dunque è possibile studiare e cominciare a imparare anche in proiezione di un investimento futuro.