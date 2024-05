eToro vince il premio come MIGLIOR BROKER per investimenti

Un’altra onorificenza è arrivata a eToro, famosa piattaforma di social trading nel mondo. Secondo gli esperti di Investopedia è il miglior broker per iniziare a fare investimenti. In pratica, si è aggiudicato il premio di miglior exchange per il trading di criptovalute. Scopri tutte le sue funzionalità.

Un’importante riconoscimento che lo posiziona in alto alla classifica delle piattaforme di social trading presenti sul mercato. Effettivamente questa è unica nel suo genere per funzionalità come ad esempio Copy Trader. Questa ti permette di copiare i migliori investitori scegliendo tu l’importo da dedicare alla replica dei loro movimenti.

Quindi eToro è in grado di offrire un sistema di gestione degli investimenti avanzato e moderno in un ecosistema molto intuitivo. Si tratta del miglior broker per iniziare a fare trading di criptovalute per Investopedia. Il motivo? Più di uno. Si parla di “piattaforma facile da usare“, “funzionalità di social trading popolari” e ampio “settore di monete negoziabili“.

eToro: il miglior broker online per investire

Con eToro ti assicuri un conto gratuito nel miglior broker online per investire. Una soluzione facile, veloce e trasparente dove le commissioni sono tutte all’1%, senza sorprese e senza ulteriori costi aggiuntivi. La sicurezza è al primo posto per proteggere il tuo portafoglio con i tuoi risparmi. Scopri tutte le sue funzionalità. Ecco cosa ha dichiarato Investopedia dopo avergli assegnato il premio:

eToro è l’indiscusso broker di criptovalute numero 1 per noi. Da quando è stato il pioniere del trading di criptovalute nel 2013, ha fornito agli utenti una piattaforma semplice per il trading di criptovalute e si è guadagnato la fiducia di milioni di persone in tutto il mondo.

Con oltre 70 asset crittografici tra cui scegliere, commissioni fisse all’1%, sicurezza di alto livello e un’app immediata da usare per eseguire tutte le operazioni, questa piattaforma è davvero la scelta migliore per iniziare a investire in criptovalute, azioni, materie prime e tanto altro ancora.