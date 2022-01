Partono i corsi trading gratuiti di eToro

eToro, nota piattaforma che offre servizi di broker per l’acquisto di titoli, indici, commodities e criptovalute, ha lanciato di recente una piattaforma di formazione per i propri utenti accessibile gratuitamente, che permette di operare nel mondo degli investimenti in modo consapevole, cosa che fa la differenza dal portare a casa profitti o perdite.

Ai contenuti sempre disponibili si aggiungono altri fatti in tempo reale, come la live che si terrà domani 19 gennaio 2022 alle ore 01:00 PM orario di Greenwich, quindi alle 14 ora italiana, raggiungibile a questo link per la registrazione.

Formazione in diretta per tutti

In questo webinar, Sam North della Trading School di eToro darà degli aggiornamenti sul mercato e spiegherà come operare sui mercati finanziari tramite la piattaforma. Cosa fare e cosa non fare, partendo dalle basi.

Un corso di trading online destinato agli utenti novizi in primis, ma che può tornare utile anche a chi ha già un po’ di esperienza nel mondo degli investimenti e vuole ripetere un attimo le basi. La cosa importante è avere una strategia o un determinato processo per riuscire a operare tenendo al di fuori emozioni e altre problematiche che portano a compiere operazioni che non andrebbero fatte.

In questo caso l’insegnante è di alto livello e offre formazione gratuitamente, e dunque si tratta di un’ottima opportunità per cominciare a muovere i primi passi nel mondo degli investimenti. Oltre a quest’opportunità poi c’è sempre a disposizione la Trading Academy online di eToro, raggiungibile in ogni momento e con un sacco di contenuti gratuiti e guide in italiano per capire come gestire il rischio, cos’è un ETF e come usarlo o come diversificare un portafoglio.

Tematiche sempre aggiornate che partono dalle basi del trading arrivando a quello avanzato magari con operazioni in leva ad alto rischio che sono consigliate solo a chi ha tanta esperienza e sa come muoversi.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi